الاحتلال يقرّر تسريح جنود من الاحتياط مُقرّر مشاركتهم في اجتياح رفح

قرّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تسريح جنود من الاحتياط كان من المفترض أن يشاركوا في العملية العسكرية بمدينة رفح جنوب غزة، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال مصدر إسرائيلي لموقع "واينت": "تقرر تسريح جنود الاحتياط الذين كان من المفترض أن يشاركوا في عملية رفح".

يأتي ذلك مع انتظار إسرائيل رد حركة حماس على المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" أعربت حماس عن قلقها إزاء التصريحات الإسرائيلية الخاصة باجتياح رفح.

وقال مسؤول كبير في الحركة "إذا بدأت عملية هناك - فسنوقف المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى صفقة".