أنا مسامحاك وربنا وصاني بيك.. "شهد" تنهار من البكاء بسبب غياب والدها عنها

دخلت شهد والتي تركها والدها منذ 15 عاما في حالة بكاء على الهواء، قائلة "أنا مسامحاك وربنا وصاني بيك"، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم "وبالوالدين إحسانا".

وقالت شهد، خلال لقائها ببرنامج “تفاصيل"، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”: عايزة أقول لأبويا كلمة “أنت عمرك ما سألت عليا ولا كلمتني وسألتني انتي شبعانة ولا جعانة ولا انتي محتاجة حاجة، خاصة أنني دخلت في حالة نفسية بعد اللي ابويا عمله معايا”.

وتابع شهد والتي تركها والدها منذ 15 سنة “لما روحت لأبويا، أكتر شخص اتعلقت بيه، هو أخويا من أبويا، ولما مشيت كان بيحضني وهو بيعيط”.