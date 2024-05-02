منحة السفارة اليابانية MEXT لعام 2025 لطلاب الجامعات.. تعرف على التفاصيل

أعلنت جامعة أسيوط عن فتح باب التقدم؛ للحصول على منحة (MEXT) لعام 2025 للطلاب في المرحلة الجامعية؛ الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية في اليابان.

و قالت الدكتورة دينا مراد منسق العلاقات بين جامعة أسيوط، والمؤسسة اليابانية، إن شروط التقدم للمنحة، وتتضمن؛ الحصول على معدل عام لا يقل عن 90% في السنة الثالثة في الثانوية العامة؛ للعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، ويجب أن تكون جميع المستندات مكتوبة باللغة الإنجليزية، أو اليابانية ( باستثناء بطاقة الهوية الشخصية)، ويجب مسح جميع المستندات ضوئًيا PDF ، وضرورة ألا تقل النقاط عن 85٪ في السنة الثالثة للثانوية العامة، وفيما يخص البكالوريا الدولية (IGCSE المدرسة الأمريكية ) فلابد من تحقيق مجموع نقاط يعادل 90%في الثانوية العامة، وفيما يتعلق بالطلاب المسجلين حاليا فى السنة الثالثة، فيتم تقييم مجموع الدرجات في السنة الثانية.

واضافت إنه يشترط أن يكون المتقدم مهتماً بدراسة اللغة اليابانية، ولديه الرغبة في التواصل مع الحضارة اليابانية، وفهمها، والتعايش معها.

علما بأنه؛ لن يتم النظر في المتقدمين الذين ليس لديهم المستندات الكافية.

وتتمثل المستندات المطلوبة للتقدم فى المنحة في نموذج الطلب application form، وبيان بالشهادات المطلوبة، وبيان درجات للشهادة الثانوية، وآخر سنة دراسية بالجامعة، وشهادة صحية، وصورة مسح ضوئي من البطاقة الشخصية، أو جواز السفر (إن وجد)، وخطاب تزكية.

وفي هذا الإطار؛ يتم تلقي الاستفسارات من خلال التواصل مع الدكتورة دينا مراد منسق العلاقات بين الجامعة، والمؤسسة اليابانية بالقاهرة، عبر الإيميل : [email protected]

ويتم التقديم إلكترونياً قبل يوم 16-5-2024 على الموقع الآتي:

[email protected]

وجميع المعلومات الإضافية عن المنحة؛ متاحة على الرابط الآتي:

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00152.html

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html