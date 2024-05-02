عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منحة السفارة اليابانية MEXT لعام 2025 لطلاب الجامعات.. تعرف على التفاصيل

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

 أعلنت جامعة أسيوط عن فتح باب التقدم؛ للحصول على منحة (MEXT) لعام 2025 للطلاب في المرحلة الجامعية؛ الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية في اليابان.

 و قالت الدكتورة دينا مراد منسق العلاقات بين جامعة أسيوط، والمؤسسة اليابانية، إن شروط التقدم للمنحة، وتتضمن؛ الحصول على معدل عام لا يقل عن 90% في السنة الثالثة في الثانوية العامة؛ للعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، ويجب أن تكون جميع المستندات مكتوبة باللغة الإنجليزية، أو اليابانية ( باستثناء بطاقة الهوية الشخصية)، ويجب مسح جميع المستندات ضوئًيا PDF ، وضرورة ألا  تقل النقاط عن 85٪ في السنة الثالثة للثانوية العامة، وفيما يخص البكالوريا الدولية (IGCSE المدرسة الأمريكية ) فلابد من تحقيق مجموع نقاط يعادل 90%في الثانوية العامة، وفيما يتعلق  بالطلاب المسجلين حاليا فى السنة الثالثة، فيتم تقييم مجموع الدرجات في السنة الثانية.

واضافت إنه يشترط أن يكون المتقدم  مهتماً بدراسة اللغة اليابانية، ولديه الرغبة في التواصل مع الحضارة اليابانية، وفهمها، والتعايش معها.

 علما بأنه؛ لن يتم النظر في المتقدمين الذين ليس لديهم المستندات الكافية.

رئيس جامعة أسيوط يترأس لجنة اختيار عميد كلية الآداب

محافظ أسيوط يناقش الخطة الاستثمارية 2023- 2024 بمركزي القوصية وأبنوب

وتتمثل المستندات المطلوبة للتقدم فى المنحة في نموذج الطلب application form، وبيان بالشهادات المطلوبة، وبيان درجات للشهادة الثانوية، وآخر سنة دراسية بالجامعة، وشهادة صحية، وصورة مسح ضوئي من البطاقة الشخصية، أو جواز السفر (إن وجد)، وخطاب تزكية.

وفي هذا الإطار؛ يتم تلقي الاستفسارات من خلال التواصل مع الدكتورة دينا مراد منسق العلاقات بين الجامعة، والمؤسسة اليابانية بالقاهرة، عبر الإيميل : [email protected]

ويتم التقديم إلكترونياً قبل يوم 16-5-2024 على الموقع الآتي:
[email protected]  

 وجميع المعلومات الإضافية عن المنحة؛ متاحة على الرابط الآتي: 
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00152.html
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html

أسيوط أخبار أسيوط جامعة اسيوط منحة السفارة اليابانية السفارة اليابانية طلاب جامعة أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 مليون جنيه .. الداخلية توجّه ضربة قوية لتجّار الدولار

بعد وفاة الشيخ طحنون.. قرار عاجل لرئيس الإمارات يخص جميع المساجد

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

موضوعات متعلقة

أسيوط الجديدة التكنولوجية تختتم فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد

بـ شمال ووسط الصعيد .. محافظ أسيوط يكرم الفائزين بمسابقات التربية الخاصة

ترشيحاتنا

مصدر مصري رفيع المستوى : وفد من حماس يصل القاهرة خلال اليومين القادمين لاستكمال مفاوضات الهدنة

مصدر رفيع المستوى: رئيس المخابرات العامة يجرى اتصالا برئيس المكتب السياسي لحماس

بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي.. الأردن تعلن الإبقاء على سعر الفائدة

خروج محمد صلاح من قائمة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

كاف يعلن عقوبات مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

الزوج ضبطهما على سريره.. «جزار المنيب» يواجه هذه العقوبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

لو بيتك صغير.. 8 حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف

لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

فيديو

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

أجبر الصغير على ممارسة الرياضة.. قصة أمريكي أنهي حياة نجله بحجة السمنة

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ