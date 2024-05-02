ننشر جدول الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب

ينشر “صدى البلد” جدول الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء ٧ و ٨ مايو ٢٠٢٤ ، حيث سيتم عقدهما الساعة ١١ صباحاً بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.