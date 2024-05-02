هتخس 20 كيلو.. خطوات بسيطة لعمل فورمة الساحل في شهر

قالت الدكتورة حنان الحسيني: “جيبالكوا كورس ليس فقط مكسر فى مصر ولكن فى العالم كله وهو كورس وان سليم.. وهو الكورس رقم واحد الذى له القدرة على تنزيل أى حد هيخس فى الشهر الواحد من 15 إلى 20 كيلو”.

وأضافت “الحسيني”، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا الكورس موثق بتصريح من وزارة الصحة المصرية بختم النسر، معقبة: “كل مواده طبيعية 100%”.

وتابعت: “الكورس عبارة عن خمس منتجات يكملون بعض”، لافتة إلى أن هذا الكورس يعالج الجسم من السمنة المفرطة والسمنة الموضوعية، خاصة فى منطقة البطن.