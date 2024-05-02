الحرية المصري: كلمة السيسي اليوم عبرت عن حبه وتقديره الكبير للفئة العمالية

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات احتفالية عيد العمال صباح الخميس، مؤكدا أن كلمته عبرت عن حب وتقدير كبير للفئة العمالية واهتمامه البالغ بهم وبتحسين أحوالهم، ووضح هذا في حرصه على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف؛ لبحث سبل مواجهة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة.

وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، فى بيان صحفى له تعقيبا على حضوره الحفل، أن افتتاح مجمع هاير مصر الصناعي، يعد خطوة كبيرة نحو دعم الاقتصاد وتوطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة وإنه اول مصنع في مصر يحصل على الرخصة الذهبية وصديق للبيئة، مما يؤكد أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو التقدم وتطوير الذات بالرغم من التحديات المحيطة بالمنطقة.

وتابع مهنى، أن حديث الرئيس عن قانون العمل وأهمية إصداره أمر في غاية الأهمية، وسرعة إصدار هذا القانون ستكون هي الهدية الحقيقية للعمال في عيدهم، حيث أن القانون سوف يساهم في حمايتهم وسيوفر مناخ صحي للعمل والانجاز وتحقيق أعلى درجات التفاني في العمل، مشيدا بتوجيه الرئيس بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ الخاصة بالعمال إلى 1000 جنيه.

كما تقدم الحزب بخالص التهاني إلى العمال المصريين، مؤكدا أن العامل المصري يثبت جدارة في كل مكان ويحقق نجاحات بجميع الدول الخارجية، ونفخر به أمام العالم بأكمله.