استشاري علم النفس تكشف صفات الرجل المتـحـ.رش

كشفت الدكتورة شيرين درديري، استشاري علم النفس والعلاقات الأسرية، صفات الرجل المتحرش، لافتة إلى أنه نظراته دائما غير طبيعية وينظر إلى جسد المرأة.

وأضافت الدكتورة شيرين درديري، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من صفات الرجل الذي يمتلك نخوة لا يمكن أن يرتكب مثل هذه الأفعال القبيحة، مشددة على أن ارتكاب جريمة التحرش بدافع انتقامي من تعرضه للظلم على يد فتاة أمر غير مبرر وغير اللجوء إلى طبيب نفسي.

جريمة التحرش

ووجهت استشاري علم النفس والعلاقات الأسرية، نصيحة إلى الفتيات بعدم نشر صور غير لائقة على العام عبر منصات التواصل الاجتماعي وهذا الأمر لا خلاف عليه، ولكن لا يحميهن من التعرض للتحرش الإلكتروني.

وتابعت، أن ارتكاب جريمة التحرش تشير إلى وجود مشكلة نفسية داخل مرتكب هذا الفعل المشين واللاأخلاقي.



