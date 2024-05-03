هل تمول قطر مظاهرات الجامعات الأمريكية.. بيان عاجل للسفارة في واشنطن



أصدرت السفارة القطرية في أمريكا بيانا للرد على ما يثار من مزاعم حيال دعم الدوحة للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي تشهدها عدد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السفارة القطرية في بيانها الذي نشر على الصفحة الرسمية لها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، : "هناك معلومات مغلوطة تنتشر حيال علاقة قطر ببعض الجامعات الأمريكية ونشر معلومات مضللة عن علاقة قطر مع جامعات أمريكية لدعم أجنداتها الخاصة أمر غير مسؤول بصورة عميقة ويفترض أن يدان من قبل جميع الأطراف.."

وأضافت السفارة في بيانها: "قبل عقود، طلبت قطر من عدد من الجامعات من أمريكا وأوروبا المجيء لقطر لدعم بناء مؤسسات التعليم العالي لدينا، قطر فخورة بشدة بفروع الجامعات الأمريكية العاملة في الدوحة.."

وتابعت : "التبرعات القطرية للجامعات الأمريكية موجهة للكلف التشغيلية لفروع الجامعات في الدوحة، وتمويل البناء والصيانة ورواتب الكليات وغيرها من الكلف داخل قطر وليس في أمريكا، قطر لا تتدخل ابدا في المراكز التعليمية أو في المقررات لأي من المدارس أو الكليات أو الجامعات الأمريكية".

وختمت السفارة بيانها" قطر لطالما وستظل دوما مستمرة في إدانة معاداة السامية والإسلاموفوبيا وكل أشكال خطابات الكراهية بأقسى العبارات".