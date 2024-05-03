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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. سوني تكشف عن قائمة ألعاب بلايستيشن المجانية.. موبايل فخم من هونر يغزو الأسواق العالمية بسعر باهظ

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ببطارية 6000 أمبير.. فيفو تطلق موبايل رخيص الثمن بمواصفات ممتازة

 

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، أحدث إصداراته من تشكيلة (Y)، وهو هاتفا ذكيا من الفئة المتوسطة المنخفضة، والذي تم إدراجه بهدوء على الموقع الرسمي للشركة في تايوان، وستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

 

4 أسباب قد تجبر واتساب على مغادرة الهند.. تعرف عليها

أبلغت خدمة المراسلة الشهيرة واتساب WhatsApp، هذا الأسبوع محكمة دلهي العليا إنها إذا تم إجبارها على كسر تشفير الرسائل، فسوف تتوقف المنصة عن العمل نهائيا في الهند. 

 

بإمكانات مبهرة.. Vivo تطلق منافس جديد لهواتف سامسونج

 

أطقت شركة فيفو Vivo الصينية، أحدث عضو في سلسلة (V30)، يطلق عليه اسم Vivo V30e، والذي يتميز بكاميرا سيلفي ممتازة في هذه الفئة السعرية.

 

سعره لا يصدق.. موبايل فخم من هونر يغزو الأسواق العالمية

طرحت شركة هونر Honor، هاتفها الفخم الجديد Magic 6 RSR Porsche Design في الأسواق العالمية، بعد أكثر من شهر ونصف من إطلاقه في الصين، وكما يوحي الاسم، تم تطوير الهاتف الرائد بالتعاون مع شركة صناعة السيارات الأسطورية "بورش"، وهو يتميز بتصميم فاخر مذهل ومواصفات عالية.

 

Realme P1 5G.. أحدث هواتف ريلمي يحصل على إصدار جديد

 

طرحت شركة ريلمي Realme، مؤخرا هاتفها الجديد Realme P1 5G للبيع في السوق الهندية كنموذج للهواتف الذكية متوسطة المدى، ولكن بعد أيام قليلة من إطلاقه، تم الإعلان عن خيار تخزين جديد يعمل على ترقية سعة الذاكرة للمتغير الأساسي.

 

لا تدع الفرصة تفوتك.. سوني تهدي عشاق بلايستيشن قائمة ألعاب مجانية

 

كشفت شركة سوني Sony، عن قائمة الألعاب المجانية القادمة لمشتركي بلايستيشن PlayStation Plus، التي ستنضم إلى الخدمة اعتبارا من 7 مايو وحتى 3 يونيو 2024.

 

 

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