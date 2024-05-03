أخبار التكنولوجيا.. سوني تكشف عن قائمة ألعاب بلايستيشن المجانية.. موبايل فخم من هونر يغزو الأسواق العالمية بسعر باهظ

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، أحدث إصداراته من تشكيلة (Y)، وهو هاتفا ذكيا من الفئة المتوسطة المنخفضة، والذي تم إدراجه بهدوء على الموقع الرسمي للشركة في تايوان، وستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

أبلغت خدمة المراسلة الشهيرة واتساب WhatsApp، هذا الأسبوع محكمة دلهي العليا إنها إذا تم إجبارها على كسر تشفير الرسائل، فسوف تتوقف المنصة عن العمل نهائيا في الهند.

أطقت شركة فيفو Vivo الصينية، أحدث عضو في سلسلة (V30)، يطلق عليه اسم Vivo V30e، والذي يتميز بكاميرا سيلفي ممتازة في هذه الفئة السعرية.

طرحت شركة هونر Honor، هاتفها الفخم الجديد Magic 6 RSR Porsche Design في الأسواق العالمية، بعد أكثر من شهر ونصف من إطلاقه في الصين، وكما يوحي الاسم، تم تطوير الهاتف الرائد بالتعاون مع شركة صناعة السيارات الأسطورية "بورش"، وهو يتميز بتصميم فاخر مذهل ومواصفات عالية.

طرحت شركة ريلمي Realme، مؤخرا هاتفها الجديد Realme P1 5G للبيع في السوق الهندية كنموذج للهواتف الذكية متوسطة المدى، ولكن بعد أيام قليلة من إطلاقه، تم الإعلان عن خيار تخزين جديد يعمل على ترقية سعة الذاكرة للمتغير الأساسي.

كشفت شركة سوني Sony، عن قائمة الألعاب المجانية القادمة لمشتركي بلايستيشن PlayStation Plus، التي ستنضم إلى الخدمة اعتبارا من 7 مايو وحتى 3 يونيو 2024.