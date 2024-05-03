لا تدع الفرصة تفوتك.. سوني تهدي عشاق بلايستيشن قائمة ألعاب مجانية

كشفت شركة سوني Sony، عن قائمة الألعاب المجانية القادمة لمشتركي بلايستيشن PlayStation Plus، التي ستنضم إلى الخدمة اعتبارا من 7 مايو وحتى 3 يونيو 2024.

سوني تكشف عن ألعاب بلايستيشن المجانية لشهر مايو

تتكون القائمة من 4 ألعاب مخصصة لأجهزة بلايستيشن 4 و5، والتي من المقرر أن تصل مكتبة الألعاب الخاصة بمشتركي خدمة PlayStation Plus مجانا بدءا من الأسبوع المقبل، إليكم القائمة:

- لعبة EA SPORTS FC 24 : انغمس في عالم كرة القدم مع أحدث إصدار من امتياز EA المفضلة لدي الملايين، تتميز هذه اللعبة بتقنية HyperMotionV، وأسلوب اللعب المحسن لـ Opta، ومحرك Frostbite المجدد، وتضم أكثر من 19000 لاعب و 700 فريق، و 30 دوري، توفر سوني هذه اللعبة لإصداري بلايستيشن PS4 و PS5 مجانا اعتبارا من 7 مايو إلى 17 يونيو.

- لعبة Ghostrunner 2: قم بدور النينجا السيبراني في مغامرة التجسس والقطع المكثفة هذه من منظور الشخص الأول، تقع لعبة Ghostrunner 2 في عالم السايبربانك، وترميك في معارك زعماء ملحمية مع نظام مهارات محسن وعناصر قصة تفاعلية وأوضاع لعب جديدة وموسيقى تصويرية نابضة بالحياة، وستكون هذه اللعبة متاحة للتنزيل فقط لإصدار بلايستيشن PS5، مجانا بدءا من 7 مايو إلى 3 يونيو.

- لعبة TUNIC: انطلق في رحلة آسرة في TUNIC، وهي لعبة حركة ثلاثية الأبعاد مقدمة من منظور متساوي القياس فريد من نوعه، العب كثعلب فضولي يستكشف أرضا منسية مليئة بالأسرار القديمة والتحف القوية والأعداء المخيفين، هذه اللعبة متاحة للتنزيل عبر إصداري بلايستيشن PS4 و PS5 مجانا اعتبارا من 7 مايو إلى 3 يونيو.

- لعبة Destiny 2 Fall of Light: تشتد المعركة من أجل الإنسانية مع نزول الشاهد على نبتون، يجب على الأوصياء أن يتحدوا ويستخدموا القوة الجديدة لـ Strand، وهي فئة فرعية من Darkness تركز على حركة التلاعب بالواقع، استكشف مدينة Neptune المليئة بمصابيح النيون، وواجه Cloud Walkers، وامنع تدمير مدينة Omna الغامضة، ستكون هذه اللعبة متاحة للتنزيل عبر إصداري بلايستيشن PS4 و PS5 مجانا اعتبارا من 7 مايو إلى 3 يونيو.