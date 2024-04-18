لو مش معاك فلوس للـPlayStation متزعلش.. أفضل 5 ألعاب بلايستيشن مجانية على موبايلك

يُعدّ PlayStation 5 أحد أشهر أجهزة الألعاب في العالم، ويُقدّم تجربة ألعاب غامرة لا مثيل لها. لكنّه قد لا يكون متاحًا للجميع بسبب سعره المرتفع.

لحسن الحظ، هناك العديد من الألعاب الرائعة التي كانت متاحة على PlayStation 5، والتي أصبحت الآن متاحة مجانًا على هاتفك الذكي.

في هذا التقرير، سنستعرض بعضًا من أفضل ألعاب بلايستيشن 5 المجانية التي يمكنك تحميلها على هاتفك الذكي.

PlayStation 5

أفضل ألعاب بلايستيشن 5 المجانية على هاتفك الذكي

* Genshin Impact: لعبة أكشن تقمص فيها دور شخصية من بين العديد من الشخصيات، وتتجول في عالم مفتوح ضخم مليء بالمهام والمغامرات. تُعدّ Genshin Impact من أكثر الألعاب شعبية على مستوى العالم، وقد تم تحميلها أكثر من 200 مليون مرة.

* Call of Duty: Mobile: لعبة إطلاق نار مشهورة تُتيح لك خوض معارك حماسية مع لاعبين من جميع أنحاء العالم. تضمّ اللعبة العديد من الخرائط وأساليب اللعب المختلفة، مما يجعلها مناسبة لجميع الأذواق.

* Asphalt 9: Legends: لعبة سباقات سريعة تُتيح لك قيادة سيارات فخمة من أشهر الماركات العالمية. تتميز Asphalt 9 برسوماتها الرائعة ومؤثراتها الصوتية الواقعية.

* PUBG Mobile: لعبة Battle Royale شهيرة تُتيح لك خوض معارك ضد 99 لاعبًا آخرين على جزيرة واحدة. تُعدّ PUBG Mobile من أكثر الألعاب تنافسية على مستوى العالم، وقد تم تحميلها أكثر من مليار مرة.

* Minecraft: لعبة إبداعية تُتيح لك بناء أي شيء تريده. تتميز Minecraft بإمكانياتها اللانهائية، مما يجعلها مناسبة لجميع الأعمار.

هذه ليست سوى بعض من أفضل ألعاب بلايستيشن 5 المجانية التي يمكنك تحميلها على هاتفك الذكي.

مع وجود العديد من الخيارات الرائعة، يمكنك الآن الاستمتاع بتجربة ألعاب ممتعة دون الحاجة إلى إنفاق أي أموال.

نصائح

* تأكد من أن هاتفك الذكي يلبي متطلبات النظام للعبة التي تريد تحميلها.

* قم بتحميل الألعاب من متاجر التطبيقات الرسمية فقط لتجنب التعرض للفيروسات والبرامج الضارة.

* استخدم شبكة Wi-Fi قوية لتحميل الألعاب وتشغيلها بسلاسة.

يُرجى العلم أن بعض الألعاب قد تتضمن عمليات شراء داخل التطبيق.