بإمكانات مبهرة.. Vivo تطلق منافس جديد لهواتف سامسونج

أطقت شركة فيفو Vivo الصينية، أحدث عضو في سلسلة (V30)، يطلق عليه اسم Vivo V30e، والذي يتميز بكاميرا سيلفي ممتازة في هذه الفئة السعرية.

سعر ومواصفات فيفو Vivo V30e

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف فيفو Vivo V30e، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 6 Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256جيجابايت من نوع UFS 2.2.



يتميز هاتف فيفو Vivo V30e، بشاشة منحنية كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة FullHD +، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع، تتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Schott Xensation، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحتها.

Vivo V30e

وتحتوي الشاشة على ثقب مركزي لكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، ويتمتع هاتف فيفو الجديد Vivo V30e، بكاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعرا أساسيا من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري للصورة OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، داخل جزيرة كاميرا دائرية تحتوي على فلاش تطلق عليه الشركة اسم "Smart Aura Light".

ويحتوي هاتف Vivo V30e، على بطارية تبلغ سعتها 5500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 المستندة إلى واجهة المستخدم Funtouch OS 14 من فيفو.

Vivo V30e

وتشمل بقية مميزات هاتف فيفو Vivo V30e، على دعما لمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP64، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسقل الشاشة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومنفذ شحن USB Type-C، ومقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر ويدعم خاصية الاتصال قريب المدي NFC للمدفوعات.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo V30e، للبيع في الهند باللونين الأحمر المخملي والأزرق الحريري، مقابل سعر يبدأ من يبلغ 335 دولار (أي ما يعادل 16 ألف جنيه مصري)، للطراز بسعة 8 جيجابايت + مساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت.