البورصة تربح 1.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

ربح رأس المال البورصة السوقي نحو 1.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.769 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%.

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 26113.71 نقطة، خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 5796.88 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 8321.93 نقطة.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان

سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 32005.13 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 7.79% ليغلق عند مستوى 7371.17 نقطة.