إعدام 158 كيلو أسماك وأغذية فاسدة بالدقهلية في حملات تفتيشية مكبرة ..صور

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية كثفت حملاتها التفتيشية خلال هذا الأسبوع.



وأضاف أن الحملات تضمنت المرور على 45 منشأة محال بيع وتجهيز الأسماك المملحة والباعة المتجولين بالميادين، وتبين أن 13 منها دون ترخيص.

وأشار إلى أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 28 محضراً وسحب 9 عينات للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما جرى إعدام 158 كيلو من أسماك وأغذية فاسدة.



وأوضح أنه أكد على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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