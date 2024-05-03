نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 84 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 27 أبريل حتى 3 مايو الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 27 أبريل*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الاسبوع التدريبي الـ 33 من الخطة التدريبية للمحليات والتي ينفذها مركز تدريب سقارة، شهد تنظيم ٣ دورات تدريبية وهي: دورة "التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة"، دورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل"، دورة "استلام الاعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي"، ويستفيد منها ١٠١ متدربًا من جميع المحافظات، لافتًا الي أن الدورات تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها.

*الأحد 28 أبريل*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 20 أبريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وتكليف رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات.

*الاثنين 29 أبريل*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم محطة الفرز الأولي بمدينة (نويبع) لمحافظة جنوب سيناء بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات والمتضمنة رفع كفاءة عدد (4) محطات فرز المخلفات البلدية الصلبة (أبورديس - رأس سدر -الطور-نويبع) بالمحافظة.

*الثلاثاء 30 أبريل*

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للتهنئة بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال الذين يمثلون رمز الكفاح والعمل والتنمية.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض الجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يخص التوسع في التصنيع الزراعي بالمحافظات المصرية، والجهود الجارية بالتعاون مع الوزارات المعنية في هذا المجال المهم، ومن أهم الملفات التي استعرضها وزير التنمية المحلية خلال مشاركته

- جهود الوزارة لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظات.

- جهود وزارة التنمية المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك.

- عرض 6 نماذج لدعم التكتلات الاقتصادية للتوسع في التصنيع الزراعي بالمحافظات

- جهود توفير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتحسين الخدمات المحلية وتطوير المجمعات الحرفية لدعم التصنيع الزراعي والصناعات الصغيرة.

*الأربعاء 1 مايو*

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين برفع درجات الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد والعطلات الرسمية التى أعلنتها الحكومة والتى تبدأ من يوم السبت وحتى الإثنين القادم، وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال فى المرافق والخدمات ورفع كفاءة ونظافة الميادين والحدائق العامة واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذى يليق بها، مشيرًا إلى أن مختلف المحافظات ستقوم بفتح الحدائق العامة، مع ضرورة تكثيف التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية بالأماكن الترفيهية والحدائق والمتنزهات والشواطئ وكافة المناطق السياحية بالمحافظات، للعمل على راحة المواطنين الذين سيحتفلون بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة اختتم فعاليات الأسبوع الثالث والثلاثون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والذي تضمن تنفيذ 3 دورات تدريبية ، مشيرًا الي أن مركز بسقارة قد انتهى من تنفيذ دورتيين بالأسبوع الـ33 ، واجتازها 73 متدربا ، وهي دورتى "التخطيط العمرانى والهوية المصرية وروح المعاصره"، ودورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل، وجاري استمرار دورة "استلام الاعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي للأسبوع الثانى على التوالى، ويستفيد منها 28 متدرب من المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 288 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي ناقش فيه عدد من الملفات الهامة.

*الخميس 2 مايو*

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً لمتابعة المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاء التنمية ، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

*الجمعة 3 مايو*

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلي كل من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤ ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

1000115492

1000115494

1000115501

1000115489

1000115503