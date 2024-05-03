تنفيذ 178 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط بياناً بشأن جهود الحملات المُنفذة خلال اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

تم إزالة حالة تعدِ تابعة لولاية هندسة نيل دمياط بمساحة (٣٢) متر بفارسكور وأيضًا تنفيذ ٣ قرارات إزالة لتعديات بالبناء المخالف خارج الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتم تسليم الحالات لحماية الأراضي الزراعية للمتابعة، ليبلغ إجمالي ما تم إزالته منذ بداية هذه المرحلة ٥٩ حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة ٤١٦٢ متر مربع و ٦ حالات تعدِ على أراض زراعية بمساحة ١٠٦ فدان و٣ قيراط و٢٣ سهم، فضلاً عن تنفيذ ١٧٨ قرار إزالة بمساحة ١٦٤٧ متر طولى و ٨٤ متر مربع.

ووجهت "محافظ دمياط" بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.