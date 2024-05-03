ضبط ربع طن فسيخ فاسد في دمياط

شنت مديرية الطب البيطري بدمياط، باشراف الدكتزر ايهاب شكري مدير عام الطب البيطرى بدمياط، حملة مكبرة على الأسواق.

تم تكثيف المرور اليومي على محلات بيع الاسماك المملحة والمدخنة ، حيث قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبرفقتها الدكتورة رحاب سلامة رئيس قسم المجازر والدكتورة اميرة زهران مفتش بيطرى بادارةالمجازر والتفتيش علي اللحوم بالاشتراك مع الرقابة التموينية بضبط ٢٤٢ك (ربع طن) من ( اسماك السردين المملح والفسيخ المملح وأسماك الرنجة المدخنة والكبدة االسمان والمخلفات ) وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى).

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وتم العرض على النيابة العامه لاتخاذ الازم.