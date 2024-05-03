بعد غيبوبة 10 أيام.. وفاة عروس مطوبس تفجع القلوب في كفر الشيخ

شهدت مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مأساة حقيقية أفجعت عائلة عروس مطوبس «شيماء باشا» بعد وفاتها اليوم إثر غيبوبة دامت 10 أيام في العناية المركزة، تاركةً خلفها حزنًا عميقًا في قلوب أحبائها.

فجعت العائلة منذ 10 أيام بوفاة صديقة العروس «نورهان محمد» في حادث غرق سيارة زفة عروسين في ترعة ديبي التابعة لرشيد في محافظة البحيرة.

وفاة عروس كفر الشيخ بعد 10 أيام من الغيبوبة

وتعرضت «شيماء باشا» لحادث غرق مروع أثناء زفافها، ونُقلت على الفور إلى العناية المركزة، حيث ظلت في غيبوبة عميقة على مدار 10 أيام.

ولكن القدر لم يُمهلها فرصة العودة إلى الحياة، ووافتها المنية اليوم، لتلحق بصديقتها «نورهان محمد» التي توفيت يوم الحادث المروع الأليم.

تشييع جثمان عروس كفر الشيخ

شيع الآلاف من الأهالي العروس المتوفاة، وسط مشاعر الحزن والأسى التي سيطرت على عائلتها وأصدقائها، داعين الله أن يحتسبها عنده من الشهداء، وأن يتغمدها بالمغفرة والرحمة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» إلى دفتر عزاء ينعى عروس مطوبس التي أفجعت قلوب الجميع، داعين الله بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.

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