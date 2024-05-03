شم النسيم.. آخر استعدادات حدائق الري في القناطر الخيرية لاستقبال المواطنين

كشف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، استعدادات الوزارة لاستقبال المواطنين في حدائق الري في القناطر الخيرية، لافتا إلى أن الاستعدادات ما زالت جارية من حيث عمليات النظافة والتأمين وكافة العاملين يواصلون أعمال الصيانة لتطوير هذه الحدائق والحفاظ عليها.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسباب تحديد عدد معين كل عام من المساحات المصرح بها لزراعة الأرز بالمحافظات، لافتا إلى أن محصور الأرز من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.

تابع المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المساحات والمحافظات المصرح فيها بزراعة الأرز يتم بالتنسيق الكامل بين وزارتي الري والزراعة، موضحا أنه تم التصريح بزراعة الأرز على مساحة إجمالية 724 ألف فدان في شمال الدلتا بـ 9 محافظات، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه.

