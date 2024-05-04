سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا

سلوي محمد خليدي الطالبة بالفرقة الأولي بكلية الفنون الجميلة ببني سويف هي فنانة متعددة المواهب فهي رسامة ومصورة فوتوغرافية و فنانة تشكيلية بالفطرة ، منحها الله موهبة الرسم والتعبير عما بداخلها برسومات متعددة وألوان جميلة ومتناسقة منذ الصغر ، لفتت برسوماتها وموهبتها جميع الأنظار حتي أن والدها استعان لها بمدرس للتربية الفنية في المرحلة الإبتدائية ، كما أنها تتمتع بالمرح وبخفة الظل وجمال في الشكل والروح.

وعلى الرغم من أنها مازالت في بالفرقة الأولي في كلية الفنون إلا أنها و بموهبتها تشعرك بأنها خريجة كلية الفنون الجميلة أو إحدى الكليات المتخصصة في الفنون.

وإذا ما اقتربت من أعمال سلوي ، والتي تشبه صفاتها ورسوماتها صفات كبار الفنانين المدربين الذين لديهم من الأفكار للتنفيذ ما يفوق قدراتهم علي الخيال والتفاصيل يعجز الإنسان العادي أن يعملها .

"صدى البلد " ألتقي والطالبة الفنانة سلوى والتي قالت أنها تستغل الرسم والتصوير فى التعبير عما تشعر به داخليا . وخاصة و أنها تجد التشجيع والإعجاب بأعمالها من أسرتها بالمنزل،وأصدقائها وأساتذتها بالكلية .

وتضيف "سلوي " ‏أسعي كثيرا لأن أكون معيدة بالكلية ان شاء الله لاحقق حلم والدي ووالدتي واتحدي كل الصعوبات التي تواجهني حتي أصل الي هدفي فكانت البداية الألتحاق بكلية الفون الجميلة من هنا وصلت للخطوة الأولي في تحقيق الهدف .

وتكمل "سلوي " استخدم التيلفون المحمول في التصوير أرسم بخامات طبيعية وفنية، مثل والفحم والرصاص ،"سوفت باستل سوفت اويل "شمع ،والوان مياه والالكلرك والوان الخشب والفلومامستر

وتؤكد سلوي : فن التصوير هو عالم كبير مليء بالأسرار، وهو مزيج بين الفن والمشاعر والذكريات، والمصور من خلال صورة واحدة يستطيع أن يرسل رسالة تعجز عن وصفها آلاف الكلمات.

وانه في اعتقادي، في الآونة الأخيرة أصبحت هواية التصوير تمارس بشكل كبير وذلك لسهولة امتلاك الفون المحمول ، وبسبب التطور الكبير في الضوء الرقمي، وبسبب برامج التواصل الاجتماعي وجدت الموضة حيث أصبح الجميع مصورين، ولكن المصور الفنان يسعى دائماً ليكون مختلفاً، يخلق أفكارا ولحظات وزوايا تميزه عن باقي المصورين، وهنا يكمن الإبداع الحقيقي.

فالتصوير هو موهبة مثله مثل أي فن آخر كالرسم وغيره من الفنون، ولكي يصقل الإنسان موهبته يحتاج إلى الدراسة والبحث والمطالعة.

وتختم "سلوي ": أحلم بأن أكون معيدة بالكلية وفنانة كبيرة وان اشارك في تجميل شوارع وميادين بلدي بني سويف ونفسي من المسؤولين سواء بالتعليم او الثقافة او المحافظة وكذلك الشباب والرياضة الاهتمام بالنشء من الفنانين في شتي المجالات وخاصة الرسم والتصوير الفوتغرافي وكتاب القصة والموسيقي .

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