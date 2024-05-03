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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

7 مايو | بني سويف تستعد لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

صدى البلد


في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  ، قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد  اليوم، بتفقد استعدادات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوحية  لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.


أشار السكرتير العام المساعد أنه تمت متابعة الاستعدادات النهائية للبدء في تطبيق قانون التصالح الجديد 

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في مخالفات البناء التي تمت حتى منتصف أكتوبر الماضي، بهدف تيسير الإجراءات للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية، وتم التأكيد  على  استمرار تقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.


كما تم التشديد على الانتهاء من   قيام الوحدات المحلية بتعليق بانرات للاعلان عن بدء التقديم والإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.

بني هانى وحدات وال والمراكز لبن سكرتير ضمان حادث انقلاب حادث انقلاب تروسيكل

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