أبو بكر باذيب: أوروبا تؤكد منذ بداية الحرب أنها لن تكون طرفًا عسكريًا في الصراع

قال أبو بكر باذيب رئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي، إنّ الدول الأوروبية ومنذ بداية الحرب شددت على أنها لن تكون طرفاً عسكرياً في هذا الصراع، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو عبر الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم مقدم برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الموقف يعكس حرصًا أوروبيًا على تجنب الانخراط المباشر في العمليات العسكرية، رغم ما تسبب به ذلك من توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأشار باذيب إلى أن أوروبا تمتلك عدداً كبيراً من التصريحات والمواقف السياسية، لكنها تفتقر في المقابل إلى الأدوات الفعلية القادرة على تنفيذ تلك السياسات على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الحديث عن تشكيل تحالف دولي واسع لتأمين الملاحة في مضيق هرمز لم يترافق مع رؤية واضحة حول آليات التنفيذ، في ظل تعقيدات ميدانية تشمل إغلاقات ومناطق نفوذ متشابكة في البحر العربي والمحيط الهندي.