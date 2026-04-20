قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا
مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم: ماتصدقوش السوشيال ميديا
سعر الذهب اليوم 20 أبريل 2026 في مصر .. عيار 21 بيعا وشراء
توافق بين واشنطن والقاهرة| مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد السعي مع مصر لحل أزمة السودان
موعد مباراة الأهلي السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا 2026
مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات
غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته
التجسس لصالح إيران .. اعتقال إسرائيليين زورا وثائق استخباراتية عن تل أبيب وطهران
تعرف علي الفرق المتأهله لنصف نهائي بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة
حظر السفر ووقف التموين | احذر الامتناع عن النفقة يحرمك كل هذه الخدمات
هل يجوز قراءة الآيات من الموبايل خلال أداء صلاة الفرض؟.. أمين الإفتاء يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

زيادة سن المعاش.. متى يبدأ التطبيق الفعلي وفق القانون الجديد؟

رفع سن التقاعد
رفع سن التقاعد
عبد الرحمن سرحان

تزايدت خلال الأيام الماضية الأنباء المتداولة حول بدء تطبيق زيادة سن التقاعد والخروج على المعاش، ما أثار تساؤلات واسعة بين الموظفين المؤمن عليهم بشأن حقيقة هذه الزيادة وتوقيت تنفيذها. إلا أن هذه الأنباء غير دقيقة، إذ إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتطبيق زيادة سن المعاش بشكل تدريجي، ولم يبدأ العمل به بعد.

تطبيق تدريجي يبدأ في 2032

وبحسب نصوص القانون، فإن سن التقاعد لن يتم رفعه بشكل فوري، وإنما سيتم تطبيق الزيادة على مراحل تبدأ اعتبارًا من يوليو 2032، في إطار خطة تدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن في نظام المعاشات والحفاظ على استدامته، إلى جانب مواجهة العجز في الكوادر الإدارية.

جدول زيادة سن التقاعد حتى 2040

وحدد القانون مسارًا تصاعديًا لسن التقاعد، بحيث يتم رفعه إلى 61 عامًا في يوليو 2032، ثم إلى 62 عامًا في يوليو 2034، ويصل إلى 63 عامًا في يوليو 2036، ثم 64 عامًا في يوليو 2038، على أن يستقر عند 65 عامًا في يوليو 2040، بدلًا من 60 عامًا المعمول بها حاليًا.

أهداف الزيادة في سن المعاش

ويستند هذا التدرج إلى اعتبارات مالية واكتوارية، حيث يستهدف معالجة العجز في نظام المعاشات وضمان استمراريته للأجيال المقبلة، دون تحميل المواطنين أعباء مفاجئة، من خلال تطبيق الزيادة بشكل مرحلي ومدروس.

شروط استحقاق المعاش وفق القانون

وفيما يتعلق بشروط استحقاق المعاش، نص القانون على ضرورة بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية كحد أدنى، على أن ترتفع إلى 180 شهرًا فعلية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

حالات استحقاق المعاش

كما يشترط القانون انتهاء خدمة المؤمن عليه، سواء بسبب بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة، أو العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم في حال ثبوت عدم وجود عمل آخر مناسب له لدى جهة العمل.

ويستحق المعاش كذلك في حالات الوفاة أو العجز الكامل أثناء مزاولة العمل، أو خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة، وألا يكون قد تم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

أما في حال وقوع الوفاة أو العجز بعد مرور سنة على انتهاء الخدمة، فيشترط أن تكون مدة الاشتراك التأميني لا تقل عن 120 شهرًا فعلية، وترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع الالتزام بباقي الشروط المنظمة.

لا تطبيق فوري لزيادة سن المعاش

ويؤكد هذا الإطار التشريعي أن ما يتم تداوله بشأن التطبيق الفوري لزيادة سن المعاش لا يستند إلى نصوص قانونية، إذ إن الزيادة ستبدأ بعد عدة سنوات ووفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين واستدامة منظومة التأمينات.

