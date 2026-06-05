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برلماني: قرار مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يدعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين معيشة الفلاح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قرار مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يدعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين معيشة الفلاح

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

قال النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بـ ضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي، تعد خطوة استراتيجية مهمة وثمرة للتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لدعم قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن القرار يحمل رسالة طمأنة قوية للمزارعين ويحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية لدعم الأمن الغذائي وتحسين معيشة الفلاح.


وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار من الناحية الاقتصادية يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفلاحين، مما يمنحهم مرونة أكبر للاستثمار في تطوير أدواتهم الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية (مثل القمح والذرة وقصب السكر)، وهو ما يصب في النهاية في صالح منظومة الأمن الغذائي القومي ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القرار يحمل أيضاً بعداً اجتماعياً بالغ الأهمية، حيث ينحاز بشكل مباشر للمواطن البسيط والفلاح المصري الذي يمثل العمود الفقري لعملية التنمية في الريف، لافتاً إلى أن تخفيف هذه الأعباء الضريبية يساهم في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر الريفية، ويثبت أن القيادة السياسية تضع الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً على رأس أولوياتها لمواجهة الآثار الناجمة عن التضخم العالمي.


ونوه النائب محمد عبد الحفيظ تصريحه بأن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تتابع عن كثب كافة الإجراءات التي من شأنها تحفيز الإنتاج الزراعي، مشدداً على أن استمرار مثل هذه المبادرات والدعم الحكومي سيسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي في الريف، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام عبر تعزيز الإنتاجية المحلية.

ضريبة الاطيان مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

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