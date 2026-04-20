نيفين اسكندر: مطالب بتسريع قانون الأحوال الشخصية الجديد ودعم حماية الأسرة

أكدت النائبة نيفين اسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بسرعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية لمعالجة المشكلات الحالية.

وقالت نيفين اسكندر، خلال لقاء لها لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن قرارات الدولة الخاصة بحرمان الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية تُعد في صالح الطفل والأسرة.

وأضافت أن صندوق رعاية الأسرة المصرية يهدف لتلبية احتياجات الأسر ودعم الأطفال في حالات ضعف أو انقطاع النفقة، بينما ينظم القانون الجديد مختلف مراحل الحياة الأسرية من الخطبة إلى الزواج والطلاق وحقوق الطرفين.