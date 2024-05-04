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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم السبت 4-5-2024| شاهد

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية؛ حيث راجعت   أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ هبط الجرام من عيار 21  الذي تكثر التعاملات عليه في سوق الصاغة، نتيجة هبوط الأوقية عالميا لتلامس 2300 دولار بعد أن سجلت نحو 2431 دولارًا كأعلى سعر قبل أيام، فيما تراجع الجنيه الذهب بنحو 300 جنيه.

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 تراجعت أسعار الذهب عيار 18 إلى 2,631  جنيها ، بعدما تجاوز الـ 2800 جنيه، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

وفي مصر يبحث الكثير عن  سعر جرام الذهب عيار 21 عند شراؤه من محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

وعن سعر عيار 21 في مصر الآن، فهبط عن 3100 جنيه، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

ويتم حساب سعر مصنعية الذهب بكل سهولة ويبدأ من نحو 80 جنيها وقد يصل إلى 200 جنيه على المشغولات حسب المشغولات نفسها وكيفية صناعتها، والسبائك تكون من نحو 35 فيما فوق للأكثر من 100 جرام.

 

وشهد سعر صرف الدولار هدوءًا نسبيا اليوم، عقب ارتفاعات طفيفة في عدد من  البنوك العاملة في مصر.

يقدّم موقع "صدى البلد" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، مستهل تعاملات اليوم، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 47.95 جنيها في مصرف ابوظبي الإسلامي.

وأقل سعر الدولار اليوم في بنك البركة 47.75 جنيه للشراء، مقابل 47.85 جنيه للبيع.

ومن المنتظر أن يتلقى الدولار ضربة قاسية جديدة ، حيث إن  التوقعات خلال الأيام القليلة القادمة تشير  إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار ، ومن المرجع أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه  نحو 40 جنيها، حيث ستتلقى مصر ١٤ مليار دولار خلال الأيام القليلة القادمة من صفقة رأس الحكمة .

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