خلافات مع زوجها.. نهاية مأساوية لـ سيدة في جنوب الجيزة

صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان ربة منزل قامت بإنهاء حياتها في جنوب الجيزة بمدينة أطفيح بسبب أزمة نفسية، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

سيدة تنهي حياتها في جنوب الجيزة بسبب الخلافات الأسرية

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن المتوفاة تعاني من أزمة نفسية بسبب خلافات زوجية مع زوجها، قامت على أثرها بتناول حبة الغلال وتعرضت لأزمة صحية ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولات إسعافها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى أفادت باستقبال سيدة في العقد الرابع من العمر بادعاء تسمم، وتناول مادة سامة وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتوفاة في العقد الرابع من العمر وتناولت حبة غلال بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة بسبب خلافات مع زوجها قامت على أثرها بإنهاء حياتها.

وبالاستماع لأقوال أسرتها لم يتهموا أحد وقرروا عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.