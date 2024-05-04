لامس أجزاء حساسة.. تفاصيل ضبط صاحب سوبر ماركت تحـ ـرش بفتاة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من ضبط صاحب سوبر ماركت قام بالتحرش بطفلة داخل محل في منطقة العمرانية.

صاحب سوبر ماركت يتحـ ـرش بـ فتاة في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من سيدة وابنتها اتهمت فيه صاحب سوبر ماركت باستدراج ابنتها داخل السوبر ماركت الخاص به والتحـ ـرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وقالت سيدة العمرانية والدة المجني عليها خلال المحضر الذي اتهمت فيه صاحب السوبر ماركت، أن المتهم استغل شراء الفتاة بعض مستلزمات المنزل من داخل السوبر ماركت وقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها والتحـ ـرش بها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.