مقيد بالحبال.. جهود لكشف لغز العثور على هيكل عظمي في الجيزة

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على هيكل عظمي مقيد بالحبال أسفل عقار بمنطقة بشتيل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من عمال أفاد بعثورهم على أشلاء آدمية مدفونة أسفل عقار في منطقة بشتيل أثناء عمليات الحفر وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على هيكل عظمي مقيد بالحبال أسفل الرمال في منطقة الحفر، وأن الجريمة مر عليها وقت وجرى نقل العظام إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة التي باشرت التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي للوقوف على ملابسات العثور على الجثمان.