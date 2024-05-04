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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين في بيلجورود

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقة بيلجورود.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إسقاط صواريخ طويلة المدى أمريكية الصنع فوق شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات دفاعها الجوي أسقطت أربعة صواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع فوق شبه جزيرة القرم، وهي أسلحة تعرف باسم أنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية (أتاكمس) والتي شحنتها واشنطن إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل العملية.

وقال مسئولون روس يوم الثلاثاء الماضي، إن أوكرانيا هاجمت شبه جزيرة القرم باستخدام نظام أتاكمس في محاولة لاختراق الدفاعات الجوية الروسية في شبه الجزيرة التي ضمتها، لكن تم إسقاط ستة منها.

وزارة الدفاع الروسية مسيرتين طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بيلجورود الدفاع الروسية

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