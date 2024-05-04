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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب غزة تتصدر جدول الأعمال.. انطلاق قمة منظمة التعاون الإسلامي في جامبيا

التعاون الإسلامي
التعاون الإسلامي

انطلقت أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامي في جامبيا وسط توقعات بأن تتصدر الحرب المستمرة على قطاع غزة جدول الأعمال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتناقش قمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد يومي السبت والأحد 5 و6 مايو الجاري، وموضوعها الرئيسي "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار حول التنمية المستدامة"، مختلف قضايا وتحديات العالم وخاصة قضية فلسطين والأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وسيتم في هذا الاجتماع عرض ما مجموعه ثلاث وثائق، بما في ذلك مشروع القرار الفلسطيني، ومشروع بيان بانجول، ومشروع الوثيقة الختامية لاجتماع القمة، المعروض على اجتماع مجلس وزراء الخارجية ومن ثم القمة.

 

الأوضاع الراهنة اجتماع مجلس التعاون الاسلامي التنمية المستدامة الحرب المستمرة السبت والأحد

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