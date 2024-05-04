إعلام عبري: إسرائيل توافق على إطلاق سراح مروان البرغوثي بشرط

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، نقلا عن قناة “الشرق” إن القيادي الفلسطيني الكبير، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي سيطلق سراحه من سجون الاحتلال كجزء من صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين إسرائيل وحماس.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن إسرائيل لم تعد تعارض إطلاق سراح مروان البرغوثي، بل تصر على إطلاق سراحه إلى غزة وليس إلى الضفة الغربية.

وذكرت وسائل الإعلام أيضًا أنه من المتوقع أن تطالب حماس بإدراج اسمه على قائمة المرحلة الأولى من الصفقة.

وحكمت سلطات الاحتلال على البرغوثي، في عام 2004 بخمسة أحكام بالسجن مدى الحياة و40 عاما في السجن بزعم ارتكاب أعمال إرهابية قتل فيها خمسة إسرائيليين وجرح العديد.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن حماس ستوافق اليوم على الاقتراح المقدم إليها، وستطالب بضمانات لإنهاء الحرب في غزة وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة نهاية الشهر الثالث. المرحلة النهائية من الاتفاقية.

وبحسب تقارير مختلفة، فإن حركة حماس أبدت استعدادها للدخول في تنفيذ المرحلة الإنسانية من الاتفاق حتى دون التزام إسرائيلي مسبق بإنهاء الحرب، على أن يؤدي استمرار الاتفاق إلى إنهاء الحرب.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، ناقش زعيم حماس يحيى السنوار الصفقة المقترحة من خلال ممثلي حماس للمرة الأولى يوم الجمعة، قائلا إنها العرض الأقرب حتى الآن لمطالب الحركة، لكنه أثار عدة تحفظات.

وقالت مصادر مطلعة أن أجواء المفاوضات في القاهرة إيجابية، فقد قدمت الإدارة الأمريكية ما يمكن وصفه بالوعود أو الضمانات، والأمر مرهون باستجابة إسرائيل لنتائج المفاوضات.