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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق في شقة سكنية بالخصوص

حريق
حريق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالخصوص وإلتهمت النيران كافة محتويات المنزل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا من العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بشارع محمد فكرة بمدينة الخصوص.


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب فى شقة سكنية بالطابق الخامس ملك إدور . أ . ن 54 سنة موظف بالخصوص وتم الدفع ب 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بتحرى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية النيابة العامة أمن القليوبية قسم شرطة الخصوص قوات الحماية المدنية

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