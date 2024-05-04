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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعمتم مناقشة هذا الأمر | رمضان عبد المعز يوجه الشكر لـ المتحدة

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، ان مقترح توثيق الطلاق الذي اقترحه الشيخ خالد الجندي وقتها الناس تكلموا عن أنها تحمل الرجل فوق طاقته.

مضيفا: "الطلاق وارد واقترحنا عمل وثيقة تتم عند إجراء العقد بحيث لو حصل الطلاق الأولاد مايضيعوش".

رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة تأمين للطلاق لحماية الأسرة

وتابع خلال برنامج لعلهم يفقهون على دي ام سي : "موافقة مجلس النوب على وثيقة التأمين الإجباري حال حدوث الطلاق عشان لو حصل ميكونش في مطلقات تعبانة ومش عارفة تصرف على الأبناء ويتأثر المجتمع وده شيء جميل وطيب ونثمن عليه، ونشكر الله الذي بيده التوفيق والشكر لله للتوفيق للأمر ونشكر الرئيس السيسي الذي يشجعنا للاجتهاد من أجل الوطن ولولا هذا مكناش نقدر نناقش كل القضايا بأريحية شديدة، ونشكر الشركة المتحدة على دعمها ولولاها ما وصلنا إلى هذا الأمر".

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