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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

14 مستندا لطلبات التصالح على البناء المخالف بالأقصر.. تعرف عليها

صدى البلد

أعلن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر عن بدء تلقى طلبات التصالح اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 وفقا لقرار  الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنه 2023 .

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وأوضح محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر أن طلب التصالح يقدم إلى الجهة الإدارية المختصه وفقا للنموذج رقم (١)  المرافق لهذة اللائحة خلال المدة المقررة قانونا مصحوبا بالمستندات التالية ونسخه رقمية منها :

١- صوره من بطاقه الرقم القومي لمقدم الطلب.

٢- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

٣-الايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (٧،٦) من هذه اللائحة.

٤- نسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي او مهندس نقابي تخصص مدني او عمارة بحسب الاحوال .

٥- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من احد المكاتب الهندسية الأستشارية او من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية او المعدنية بحسب الأحوال او من احد المراكز البحثية او كليات الهندسة على ان يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وفقا للنموذج رقم (٢ أ )المرفق لهذه اللائحة.
ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفه لا تزيد على 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثه ادوار وفقا للنموذج رقم (٢ب) المرفق لهذه اللائحة.

٦-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ،صادرة من نقابة المهندسين او صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

٧- نسخه من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص ان وجدا

٨- شهاده بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المتخص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

٩- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك ،وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

١٠- الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفه البنائيه بأى من المستندات الاتيه: 
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع وذلك في الحالات التي يمكن اثباتها بالتصوير الجوي.
المستند الدال على تاريخ الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من احدى اللجان الفنية المختصه ،او اي جهه إدارية. المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - انترنت).
مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية .
عقود البيع المشهره ، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
صوره ملتقطه من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 او المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.

١١- بالنسبه لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقرره قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح واصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد.
ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة ، الاخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.

١٢- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب - بالاضافه الى ما سبق - المستندات الآتية :
شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو أداره المساحة العسكرية. احداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من احدى الجهات الإدارية.

١٣- بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الآتية: خريطه مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
صوره فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.

١٤- اقرار بصحة المستندات المرافقه للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذة اللائحة .
وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح ، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (٣)  المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقه له.
ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانونى حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة .
ويترتب على تقديم هذه الشهاده الى المحكمة او الجهات المختصة ، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه او البت في التظلم ، بحسب الاحوال.

ومن جانبها قالت المهندسة هناء العربي مدير وحدة المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمحافظة الأقصر أن الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة البيانات من المتغيرات المكانيه طبقا للبند رقم 10 من الماده 5 للائحة التنفيذية للقانون 187 لسنه 2023 
هى صورة بطاقة الرقم القومي للمواطن ، واحداثيات العقار المطلوب التصالح عليه بنظامWGS84 "درجات عشريه" ، وكروكي العقار المطلوب التصالح عليه موضحا فيه الحدود والابعاد والشوارع والمساحه ، وصورة فوتوغرافية للعقار المطلوب التصالح عليه، مع اي مستند يفيد بتاريخ ارتكاب المخالفة البنائية (ان وجد) كما ورد بالبند رقم 10 من الماده ( ٥) من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة ٢٠٢٣.
ويكون التقدم بالمركز التكنولوجي للمركز والمدينة التابع لها عنوان العقار محل المخالفة.

الأقصر البناء المخالف التصالح في بعض مخالفات البناء الرقم القومي الصادر بالقانون اللائحة التنفيذية لقانون التصالح المركز التكنولوجي المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر المكاتب الهندسية المملوكة للدولة ملكية خاصة تلقي طلبات تلقي طلبات التصالح

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