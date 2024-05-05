كاتب صيني: بكين تريد تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع فرنسا

قال شينشن جيرالد، كاتب وصحفي صيني، إن الخارجية الصينية، تريد تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع فرنسا من أجل تحقيق السلام، وهذا ما دفع الرئيس الصيني لزيارة باريس اليوم.

وأشار "جيرالد" خلال مداخلة ببرنامج "العالم شرقا"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الدكتورة منى شكر، إلى أن هناك أهمية كبيرة لزيارة الرئيس الصيني، فالقادة في العالم لديهم رؤية للتغيير من أجل أن يعم السلام.

قادة أوروبا

ونوه إلى أن جولة الرئيس الصيني اليوم لأوروبا، هدفها تعزيز العلاقات في كافة النواحي، مؤكدًا أن هذه الزيارات تأتي لإعادة التوازن والعلاقات بعد أن انقطعت خلال جائحة كورونا.

وتابع أن الصين تسعى لكسب ثقة قادة أوروبا، وبالتالي فمع زيادة الانتشار التجاري للسوق الصينية تسعى الحكومة الصينية لمحو أي توترات في العلاقات مع دول أوروبا.

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