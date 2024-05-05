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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يؤكد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لجذب الاستثمارات الإفريقية والدولية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تعتبر واحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمارات الأفريقية، حيث تستقطب العديد من الشركات والمستثمرين من دول القارة السمراء.

وأكد البلشي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد على أهمية مواصلة الحكومة جهودها في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، منوها بأن الحكومة المصرية تتبنى سياسات وإجراءات لتيسير عملية الاستثمار وتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية، ما يعزز من جاذبية مصر كمركز استثماري رئيسي في القارة السمراء.

وطالب عضو الشيوخ، بضرورة تعزيز الاستثمارات المصرية فى دول القارة الأفريقية بالعديد من المجالات، مؤكدا على أهمية معرفة كافة المعوقات التي تحول جذب الاستثمارات للدول الإفريقية للعمل داخل مصر.

وأوضح أنه في ظل وجود منافسة من قبل دول أخرى في المنطقة، يجب أن يكون هناك عمل جاد على تحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الأفريقية والدولية.

مجلس الشيوخ القارة السمراء جذب الاستثمارات الدول الافريقية

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