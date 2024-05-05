للمرة الثانية خلال أسبوع.. إسرائيل ترفض دخول مفوض الأونروا إلى غزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت دخوله إلى قطاع غزة للمرة الثانية خلال أسبوع.

وكتب لازاريني على منصة التواصل الاجتماعي"إكس" أنه: "خلال هذا الأسبوع وحده، رفضوا -للمرة الثانية- دخولي إلى غزة حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في الأونروا بمن فيهم أولئك الذين هم على الخطوط الأمامية".

وأضاف لازاريني، أن إسرائيل تواصل منع الأمم المتحدة من توزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء قطاع غزة.

والاسبوع الماضي، قال مفوض عام وكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إنه يعتزم التوجه لغزة يوم الأحد، ويأمل في أن تسمح السلطات الإسرائيلية له بالدخول.

وكشف لازاريني عن مصاعب كبيرة تواجه قوافل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

كما أعرب مفوض الأونروا عن قلق كبير في غزة من هجوم عسكري في رفح؛ مؤكدا أنه لم يتم البدء في إجلاء السكان حتى الآن. وذلك على الرغم من مزاعم نتنياهو بأنه تم البدء في عملية إجلاء المدنيين من رفح