مدير سي آي إيه يقرر البقاء بالدوحة لإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية أن مدير وكالة المخابرات الأمريكية المركزية سي آي إيه ويليام بيرنز سيبقى في العاصمة القطرية الدوحة لمحاولة إنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وكالة رويترز بأن مصر أكدت أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي وحركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة.

وأمر الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من سكان رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة بالبدء في إخلاء المدينة، في إشارة إلى أن الهجوم البري الذي توعد به منذ فترة طويلة، ربما بات وشيكا.

وتسبب الأمر الصادر، اليوم "الإثنين"، في تعقد جهود اللحظة الأخيرة التي يقوم بها الوسطاء الدوليون للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة.

ووصفت إسرائيل رفح بأنها المعقل الرئيس الأخير المهم لحماس بعد 7 أشهر من الحرب، وقال قادتها مرارا إنهم يريدون تنفيذ هجوم بري بالمدينة لهزيمة حماس.

وقال اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 ألف شخص تلقوا أوامر بالانتقال إلى منطقة المواصي القريبة التي أعلنتها إسرائيل منطقة إنسانية.

وذكر أن إسرائيل تستعد لتنفيذ "عملية محدودة النطاق"، ولم يعلن ما إذا كانت هذه بداية غزو أوسع للمدينة.

من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها جاهزة لأي اجتياح للمدينة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

وذكرت حركة حماس أن "تحضير جيش الاحتلال للهجوم على مدينة رفح جريمة تؤكّد إصرار حكومة نتنياهو على المضي في حرب الإبادة وأن عملية عسكرية في رفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال ومقاومتنا على أتَم الاستعداد للدفاع عن شعبنا.. كما ندعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزل".

