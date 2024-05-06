وزير الدفاع الإسرائيلي: رفض حماس للخطوط العريضة بالمفاوضات يلزمنا ببدء العملية في رفح

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وأضاف جالانت في لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين أن رفض حماس أي مخطط يسمح بإعادة الأسرى يلزمنا ببدء العملية في رفح".

وتابع "في كل قرار نتخذه، عملياتي أو سياسي، فإن مهمة إعادة المختطفين تقف أمام أعيننا".

وأوضح: حتى بعد بدء العملية في رفح، ستستمر كل الجهود لإعادة المختطفين".



وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الاثنين، إن اجتياح إسرائيل لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، سيكون "مجزرة" و"هجوما على المدنيين".

وأضافت ألبانيز في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن إسرائيل بدأت هجوما على الفلسطينيين المحاصرين في منطقة كثيفة السكان منذ أكثر من 7 أشهر"، في إشارة إلى قطاع غزة.

وأكدت أن العدوان الإسرائيلي دمر 70 بالمئة من البنية التحتية، مضيفة: لا يزال عدد القتلى في ازدياد ليس بسبب القنابل والقناصة فقط، بل أيضا بسبب استحالة علاج الجرحى".