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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شيري عادل تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جذابة

صدى البلد

حرصت الفنانة شيري عادل علي تهنئة جمهوره بمناسبة شم النسيم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

نشرت شيري عدة صور لها  من إحدي الحدائق وعلقت قائلة : Happy Sham El-Neseem.

كانت قد تصدرت الفنانة الشابة شيري عادل تريند مواقع التواصل أكثر من مرة، ليس بسبب جمالها ولا رشاقتها ولا أعمالها، وإنما بسبب فشل زيجاتها، التي لم تستمر أكثر من عام ونصف.


أعلنت الفنانة شيري عادل رسميا انفصالها عن زوجها الفنان طارق صبري بعد أقل من عام ونصف من زواجهما، وهي صاحبة مشوار فني طويل، حيث بدأته في سن صغيرة كممثلة في الإعلانات، وقدمت عدة أغان للأطفال، من بينها الأغنية الشهيرة "أنا لما بحب أتسلى"، واستكملت شيري رحلتها في مجال التمثيل وحققت شهرة واسعة حتى لُقبت بـ"شيكولاتة السينما" لرقتها وجمالها".

شاركت شيري عادل في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية بعد عودتها، ومن أبرزها فيلم "حمادة يلعب" والذي قدمت فيه دور صديقة البطلة، كما قدمت أدوارًا مميزة في مسلسلات مثل "المرسى والبحار" و"السندريلا" و"قلب امرأة"، واشتهرت بدور الملكة ناريمان في مسلسل "الملك فاروق".


تألقت شيري عادل في السينما بأدوار مختلفة، وحصلت على جائزة أفضل وجه نسائي في مهرجان الإسكندرية عن دورها في فيلم "حسن ومرقص". كما شاركت في العديد من الأفلام مع نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وعادل إمام وأحمد حلمي.

ورغم نجاحها الفني إلا أنها مرت بعدة تجارب زوجية لم تكتمل، فكان أولها زواجها، من الداعية الشاب معز مسعود، الذي تزوجها في 12 يوليو/ تموز من عام 2018، إلا أنهما انفصلا رسميا في 23 أغسطس 2019، أي بعد حوالي سنة وشهر ونصف من الزواج.

شيري اطلالات شيري صور شيري شيرى عادل

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