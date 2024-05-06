صالة التحرير ترصد معاناة سيدة من مرض سرطان العظام والصحة تستجيب

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرًا مصورًا عن حالة ربة منزل تعاني مرض سرطان العظام.



وأوضح التقرير، بأن الحاجة سناء وتبلغ من العمر ٤٤ عاما، و تعاني سرطان العظام ، ومتزوجة ولديها أبناء وزوجها يعمل عامل يومية ولا يستطيع دفع أموال العلاج.



من جانبها ناشدات الإعلامية عزة مصطفى، الاستجابة لعلاج الحاجة سناء والتي تعاني من مرض سرطان العظام.



من جهته أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الاستجابة لحالة الخاصة سناء.

