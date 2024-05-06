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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس قدمت هدية لـ نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إنّ الأمة العربية مرتبطة بمصالح مشتركة جغرافيا وسياسيا، مواصلا: "على سبيل المثال، مصر  تتحمل تعبات الحرب، هل تمت استشارة مصر أو اطلاعها بما ستقدم عليه حماس".

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مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس قدمت ذريعة لنتنياهو عبر مغامراتها العسكرية غير المجدية

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خبير استراتيجي: حماس منحت هدية لنتيناهو لاجتياح رفح الفلسطينية

وأضاف "الهباش"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "المنطق يقول إننا إذا كنا في مركب واحد، يجب أن تكون خطواتنا متسقة مع بعضها البعض، ولكن مع الأسف، حماس اختطفتنا جميعا وقدمت رأس الشعب الفلسطيني هدية لنتنياهو كي يفعل ما يشاء".

 

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن حماس ليست مرتبطة بالأجندة الفلسطينية أو مصالح الشعب الفلسطيني، لكنها مرتبطة بجماعة الإخوان، فهي تعبر عن مصالحها وليس عن مصالح الشعب الفلسطيني.

مستشار الرئيس الفلسطيني الشعب الفلسطيني حماس

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