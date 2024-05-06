مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس قدمت هدية لـ نتنياهو

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إنّ الأمة العربية مرتبطة بمصالح مشتركة جغرافيا وسياسيا، مواصلا: "على سبيل المثال، مصر تتحمل تعبات الحرب، هل تمت استشارة مصر أو اطلاعها بما ستقدم عليه حماس".

وأضاف "الهباش"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "المنطق يقول إننا إذا كنا في مركب واحد، يجب أن تكون خطواتنا متسقة مع بعضها البعض، ولكن مع الأسف، حماس اختطفتنا جميعا وقدمت رأس الشعب الفلسطيني هدية لنتنياهو كي يفعل ما يشاء".

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن حماس ليست مرتبطة بالأجندة الفلسطينية أو مصالح الشعب الفلسطيني، لكنها مرتبطة بجماعة الإخوان، فهي تعبر عن مصالحها وليس عن مصالح الشعب الفلسطيني.