مدير حدائق الحيوان والطيور والأسماك: جميع المتنزهات شهدت إقبالا جماهيريا منذ الصباح

أكد محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، أن اليوم الحدائق شهدت إقبالا كبير من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم ذلك على مدار اليوم، وتم ذلك في جميع الحدائق التابعة لوزارة الزراعة.

وقال محمد جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الحدائق بها تشكيلة نادرة من الحيوانات والطيوروالأسماك، وتعد نزهة رائعة للأسرة المصرية.

وتابع مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، أن حديقة الحيوان حتى الأن مغلقة، نظرا لأعمال التطوير التي تمت.