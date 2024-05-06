عضو الغرف السياحية يكشف تفاصيل انطلاق رحلات الحج موعدها والجهات المنظمة

أكد الدكتور إبراهيم عليوه عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن وزارة السياحة وضعت قانون الحج والعمرة على بوابة الحج والعمرة وأعطت شركات السياحة الحق في تنظيم الحج.

وأضاف عليوة في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن هناك ٣ جهات منظمة للحج والعمرة وهي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة ممثلة في شركات السياحة.

وأوضح أن فئات الحج ٣ فئات الحج الاقتصادي البري يببدأ من ١٩٠ ألف إلى ٢٢٥ ألف.

وحج الطيران الاقتصادي يبدأ من ٢٦٠ ألف جنيه.

والحج السياحي الفاخر.

وأشار الي أن أول وفد مصري ينطلق من يوم ١ يونيو والحج السياحي الفاخر من أول ذي الحجة وينتهي في ١٥ ذي الحجة



https://youtu.be/oAoa_Dd5Pxw?si=TtvRER7Jfd9RuuNo