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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل بنك تشتري منه الدينار الكويتي اليوم

صدى البلد

تباين سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على مدار تعاملات الأسبوع، المنتهي يوم الخميس الماضي، في البنوك العاملة في مصر.

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم  الثلاثاء في بنك مصر 

سعر الشراء:155.59 جنيه

سعر البيع: 155.99 جنيه

سعر الدينار الكويتي  اليوم  الإثنين  في البنك الأهلي القطري QNB

سعر الشراء:155.50 جنيه

سعر البيع: 156.06 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء: 154.96 جنيه

سعر البيع: 156.28 جنيه

سعر الدينار الكويتي  اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

سعر الشراء:155.41 جنيه

سعر البيع: 156.13 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم  الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:152.69 جنيه

سعر البيع: 156.64 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:150.88جنيه
سعر البيع :155.99 جنيه

 

سعر الدينار الكويتي  في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:150.29جنيه
سعر البيع :155.49 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول 

سعر الشراء:148.29 جنيه

سعر البيع: 159.71 جنيه

 

سعر الدينار الكويتي في الكويت الوطني

سعر الشراء:146.74 جنيه

سعر البيع: 156.27 جنيه

سعر الدينار الكويتي  في المصرف المتحد

سعر الشراء:145.52 جنيه

سعر البيع: 155.99 جنيه

أفضل بنك لتشتري منه الدينار الكويتي

يقدّم بنك التعمير والإسكان أفضل سعر لتشتري منه الدينار الكويتي اليوم مسجلا 155.49 جنيه للشراء.

وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وفقا لآلية العرض والطلب؛ وذلك للقضاء على السوق الموازية، وتوحيد سعر العملات الأجنبية، فضلا عن كبح موجات التضخم.

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