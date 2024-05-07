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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قمة الشركات الناشئة تستقطب أفضل المتحدثين حول العالم إلى القاهرة

صدى البلد

أعلنت منظمة "شركات ناشئة بلا حدود Startups Without Borders " عن برنامج النسخة الخامسة من قمتها السنوية، التي سيتم عقدها في خلال يومي 10و11 مايو الجاري في بالقاهرة.

وكشفت المنظمة عن موضوعات الجلسات التي ستشهدها القمة وكذلك المتحدثين، خاصة أن هذه القمة تعد بمثابة منصة تجمع بين العقول المبتكرة، ووسيلة لتعزيز التعاون والإلهام  في قطاع ريادة الأعمال.

ومن المقرر أن تقدم القمة، التي تحمل عنوان "بناء آفاق عالمية"، محاضرات وجلسات نقاش تتمحور حول تكنولوجيا المستقبل، الفرص الاستثمارية، تحقيق الأثر والاستدامة، والمواهب الشابة، بالإضافة إلى توفير منصة للتواصل الدائم بين الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعات.

وسيجمع الحدث بين 3000 رائد أعمال من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شخصيات مؤثرة في قطاع التكنولوجيا ومستثمرين متميزين – يمثلون عدة دول منها انجلترا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، السنغال، الكويت، والمملكة العربية السعودية.

وتضم قائمة المتحدثين بالقمة عدة شخصيات مميزة من بينها عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة ievents والمؤسس المشارك لـ Shark Tank Egypt، وأحمد طارق، رئيس مجلس إدارة شركة اليانز Allianz، وأحمد الأقصر، المؤسس المشارك لـ Shark Tank Egypt، الذين سيقودون جلسة نقاش تتناول قصة إطلاق Shark Tank في مصر، وأهميتها لإلهام الشباب في رحلتهم لبدء أعمالهم والاستمرار في مشروعاتهم الخاصة.

وسيقوم جيف آبوت، الشريك العام في شركة Blitzscaling Ventures ، بالإعلان عن إطلاق النسخة المحلية ل AI Salon Cairo، وهي شبكة عالمية، تقوم على تقديم عضوية مجانية حيث يمكن لرجال الأعمال الوصول إلى دليل عبر الإنترنت لكسب رؤية أفضل مع المستثمرين والعملاء والتعاون مع العقول الشابة المبتكرة.

كما يشارك في القمة مايكل لينتس، وهو شريك في شركة Golden Gate Ventures في سنغافورة، ويتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة كمدير ومستثمر في الشركات الناشئة، ووائل الطرابي، الرئيس التنفيذي لشركة Qewam رائد أعمال بخبرة تزيد عن 10 سنوات متعددة الجنسيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشاركون أيضًا تجاربهم ورؤاهم مع الحضور.

كما تتضمن قائمة المتحدثين أيضًا بيانكا بونيتي، شخصية فعالة ذات رؤية عالمية ونائبة بطلة العالم السابقة في التزلج السريع للنساء، وإبراهيم ساجنا، الذي يمتلك خبرة كبيرة في بناء منصات مؤسسية في الأسواق المالية العالمية مع سجل ناجح يزيد عن 30 مليار دولار في الاستثمارات ذات الصلة بأفريقيا، وعمر الصاحي، المدير العام لـ Amazon.eg (Souq.com) سابقاً، وجون  جامبا، رائد أعمال متمرس معروف بتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ناجحة، وميرنا عارف، ذات الخبرة الواسعة في المنظمات متعددة الجنسيات والكيانات العامة عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتولت منصب مدير عام مايكروسوفت مصر.

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