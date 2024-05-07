جهاز تحسين الأراضي الزراعية: نستهدف ترشيد استهلاك المياه من خلال الحقول الإرشادية

علق السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، على التغيرات المناخية، وتأثيرها السلبي على الزراعة والمياه، وسبل مواجهة التغيرات.



وقال السعيد حماد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الجهاز يعمل على ترشيد استهلاك المياه من خلال الحقول الإرشادية على المحاصيل الحقلية، كالقمح والأرز.

واسترسل: الحقول الإرشادية ساهمت في ترشيد 20% من استهلاك المياه، متابعا: التسوية بالليزر للحقول الإرشادية تكون مجانا، حتى يتم انتشار التبني على مستوى الأراضي الزراعية القديمة.



وأوضح أن الأصناف الجديدة في الأرز والقمح أصبحت أقل إهدارا في المياه، متابعا: نستهدف التحول من استراتيجية الري بالغمر إلى الري بالتنقيط.