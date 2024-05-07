تعرف على مهام جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة .. تفاصيل

علق السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، على التغيرات المناخية، وتأثيرها السلبي على الزراعة والمياه، وسبل مواجهة التغيرات.

وقال السعيد حماد، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن جهاز تحسين الأراضي تم إنشاؤه في عام 1971، بقرار من الرئيس أنور السادات، بهدف المحافظة على الأراضي القديمة والجديدة وحل المشاكل التي تواجههم.



وأضاف: الجهاز لديه معداته من حفارات وجرارات حفر، للتعامل مع مشاكل الأراضي، وتطهير الأراضي وتحسين جودة الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.

وشدد على أنه تم إضافة مهمة تطوير الري على مستوى المزرعة، منوها بأن الأراضي الطينية في الوادي والدلتا يهرب الطين إلى أسفل بسبب الري بالغمر، وتتسبب في تكوين طبقات سامة.



