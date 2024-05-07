نقابة الأطباء تعلن اختيار أحمد غنيم أفضل طبيب مثالي بالغربية

أعلنت نقابة أطباء مصر اليوم، اختيار وترشيح فرع النقابة بمحافظة الغربية للاختيار الدكتور أحمد محمد متولي غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا كأفضل طبيب مثالي لمجهوداته العملية في المجالات الطبية وإنقاذ ورعاية أرواح المرضى طوال السنوات الأخيرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور أحمد محمد المتولى غنيم، عميدًا لكلية الطب البشرى بجامعة طنطا، لمدة 3 سنوات.

كما حصل الدكتور أحمد غنيم على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1993، ودرجة الماجستير فى طب وجراحة العيون من جامعة طنطا عام 1998، ودرجة الدكتوراه فى طب وجراحة العيون من جامعة الزقازيق عام 2004م.

كما عين الدكتور أحمد غنيم معيداً بكلية الطب عام 2001، ومدرساً مساعدا عام 2004 وتدرج سيادته فى الوظائف حتى وصل لدرجة أستاذ عام 2017، وشغل سيادته العديد من المناصب الإدارية كمديراً لمستشفى الرمد، ومشرف عام على المستشفيات الجامعية ، وعين عميداً للكلية عام 2019م .

الجدير بالذكر أن "أحمد غنيم " مرشحا لرئاسة جامعة طنطا خلفا للدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الحالي والي انتهت فتره ولايته لتجاوزها سن المعاش القانوني .

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